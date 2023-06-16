В Башкирии в пруду утонул 25-летний молодой человек

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 16 июня, в Аскинском районе Башкирии утонул молодой человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в селе Аскино, 25-летний парень утонул в местном пруду. Завтра водолазы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям проведут поиск тела погибшего.

Специалисты проводят оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства случившейся трагедии.

– Не допускайте купания в состоянии алкогольного опьянения, трезво оценивайте состояние своего здоровья, прежде чем войти в воду. Обращайте внимание на аншлаги, установленные в местах, где купаться запрещено, – призвали в МЧС.