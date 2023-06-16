Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 12:26

В село в Башкирии приехали звезды «Битвы экстрасенсов»

Братья-медиумы Александр и Олег Шепсы, а также ведьма Марьяна Романова будут расследовать загадочные дела
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Белорецкий район Башкирии приехали звезды «Битвы экстрасенсов» братья-медиумы Александр и Олег Шепсы, а а также ведьма Марьяна Романова. Об этом рассказал пресс-служба «ТНТ-Уфа».

Жительница села Буганак Наталья Баклыкова стала одной из героинь нового выпуска шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», который выйдет в эфир уже завтра. По словам женщины, экстрасенсы приехали по просьбе самих селян.

Дело в том, что в этом году в Буганаке случилась серия самоубийств. В селе с населением менее тысячи человек свели счеты с жизнью три человека. Родственники покойных уверены, у них не было никаких причин для самоубийств, также они не оставили никаких предсмертных записок.