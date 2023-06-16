С начала 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 78 человек

С января по май 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 78 человек – на 12 больше, чем за тот же прошлогодний период Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января по май 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 78 человек – на 12 больше, чем за тот же прошлогодний период. Показатель смертности составил 1,9 случаев на 100 тыс. населения (в 2022-м было 1,6). Данные 15 июня опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации спиртным было зарегистрировано в Уфе (19 случаев), Стерлитамаке (шесть), а также в Белорецке и Уфимском районе (по пять).

Общий показатель отравлений алкоголем по Башкирии с начала года составил 14,1 на 100 тыс. человек (в 2022-м было 12,9). Всего за пять месяцев спиртным до необходимости медицинского вмешательства злоупотребили 573 жителя. Чаще всего это происходило в Стерлитамаке (148 случаев), Уфе (143), Белорецке (66), Стерлитамакском районе (24), Октябрьском (22) и Нефтекамске (20).