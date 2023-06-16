В Уфе на два дня приостановят движение троллейбусов №13 и №22

фото: ufacity.info

В Уфе на два дня, в выходные 17 и 18 июня, приостановят движение троллейбусных маршрутов №13 и №22. Это связано с ремонтом дороги на проспекте Октября на участке между улицей Шафиева и Южным проездом. Предупреждение появилось на сайте мэрии.

– Городские службы просят заранее планировать маршрут движения, – передали жителям в администрации.

Напомним, троллейбусы маршрута №13 курсируют между остановками Белореченский микрорайон в Зеленой роще и Бульваром славы на проспекте Октября, а №22 – между Колхозным рынком в Черниковке и парком Якутова в историческом центре города.