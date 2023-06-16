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НовостиОбщество16 июня 2023 8:10

«Крестной матерью» спущенного на воду в Питере корабля «Уфа» стала жена мэра Мавлиева

Судно будет охранять 200-мильную экономическую зону
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity,info

фото: ufacity,info

15 июня в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду пограничный патрульный корабль «Уфа». «Крестной матерью» судна стала супруга мэра башкирской столицы Ратмира Мавлиева Влада. По давней традиции она разбила о борт бутылку шампанского. Об этом сообщила пресс-служба города.

До конца года патрульный корабль «Уфа» будет проходить швартовые, заводские, ходовые и государственные испытания. После этого его передадут пограничной службе ФСБ.

фото: ufacity,info

фото: ufacity,info

Судно будет охранять и защищать 200-мильную экономическую зону и контролировать рыбные промыслы. Длина корабля составляет 71 метр, ширина – 10,4 метра, а осадка – 3,6 метра. Полная скорость хода может достигать 21,5 узлов, автономность работы рассчитана на 30 суток, он сможет плавать на расстояние до 6 тыс. миль. Для работы во льдах корпус судна оснащён ледовым подкреплением. Также у него есть своя вертолетная площадка.

фото: ufacity,info

фото: ufacity,info

Напомним, год назад в Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку «Уфа». Ее «крестной» стала супруга главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ.