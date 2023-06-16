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НовостиОбщество16 июня 2023 6:18

Минлесхоз прокомментировал нашествие непарного шелкопряда в Башкирии

В ведомстве объяснили, почему не все территории обрабатываются от вредителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жители Башкирии продолжают массово жаловаться на нашествие гусениц непарного шелкопряда

Жители Башкирии продолжают массово жаловаться на нашествие гусениц непарного шелкопряда

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Жители Башкирии продолжают массово жаловаться на нашествие гусениц непарного шелкопряда, которые уничтожают растительность в парках и лесах. Ситуацию 15 июня прокомментировали в региональном Минсельхозе.

Как пояснил замминистра Ильгиз Фаткуллин, распространение непарного шелкопряда в республике – естественный цикличный природный процесс. Вспышка вредителей происходит раз в 10-12 лет. По итогам текущего мониторинга, их крупные очаги сейчас регистрируются в семи районах: Альшеевском, Давлекановском, Миякинском, Белебеевском, Федоровском, Баймакском и Бижбулякском.

В Минлесхозе отметили, что наличие очага не всегда предполагает необходимость борьбы с ними. По действующему законодательству из обработок исключаются участки рядом с населенными пунктами, стационарными пасеками, водоемами, садами и детскими лагерями, а также в лесах, где численность шелкопряда не угрожает деревьям. Одно-двухкратное объедание листвы не приводит к гибели насаждения, через некоторое время появляется вторичная листва.

– Вред деревьям и другим растениям наносит только гусеница вредитель. В других фазах развития насекомое не питается. Гусеница развивается с начала мая в течение 30-40 дней, после чего окукливается. Шелкопряд восприимчив к препарату в определённое время (с середины мая по первую декаду июня). Далее обработка его нецелесообразна, так как препарат на вредителя не действует, – рассказали в министерстве.

Там добавили, что осенью текущего года пройдет инвентаризация очагов непарного шелкопряда. По ее результатам специалисты запланируют лесную защиту на следующий год.