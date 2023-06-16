Минлесхоз прокомментировал нашествие непарного шелкопряда в Башкирии

Жители Башкирии продолжают массово жаловаться на нашествие гусениц непарного шелкопряда Фото: Яна БАЗЕКИНА

Жители Башкирии продолжают массово жаловаться на нашествие гусениц непарного шелкопряда, которые уничтожают растительность в парках и лесах. Ситуацию 15 июня прокомментировали в региональном Минсельхозе.

Как пояснил замминистра Ильгиз Фаткуллин, распространение непарного шелкопряда в республике – естественный цикличный природный процесс. Вспышка вредителей происходит раз в 10-12 лет. По итогам текущего мониторинга, их крупные очаги сейчас регистрируются в семи районах: Альшеевском, Давлекановском, Миякинском, Белебеевском, Федоровском, Баймакском и Бижбулякском.

В Минлесхозе отметили, что наличие очага не всегда предполагает необходимость борьбы с ними. По действующему законодательству из обработок исключаются участки рядом с населенными пунктами, стационарными пасеками, водоемами, садами и детскими лагерями, а также в лесах, где численность шелкопряда не угрожает деревьям. Одно-двухкратное объедание листвы не приводит к гибели насаждения, через некоторое время появляется вторичная листва.

– Вред деревьям и другим растениям наносит только гусеница вредитель. В других фазах развития насекомое не питается. Гусеница развивается с начала мая в течение 30-40 дней, после чего окукливается. Шелкопряд восприимчив к препарату в определённое время (с середины мая по первую декаду июня). Далее обработка его нецелесообразна, так как препарат на вредителя не действует, – рассказали в министерстве.

Там добавили, что осенью текущего года пройдет инвентаризация очагов непарного шелкопряда. По ее результатам специалисты запланируют лесную защиту на следующий год.