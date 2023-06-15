В Уфе полицейские избили задержанного и вымогали у него 100 тыс. рублей

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В Уфе сотрудник внутренних дел и экс-полицейский предстанут перед судом превышение должностных полномочий и вымогательство. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в ноябре прошлого года полицейские направились в кафе в микрорайоне Черниковка, чтобы задержать подозреваемого в краже телефона. Прибывшим стражам порядка стал препятствовать знакомый мужчины, он преградил дорогу автомобилем и ударил битой по ноге одного из правоохранителей, после чего был задержан и доставлен в отделение. Там сотрудники МВД избили нарушителя и стали требовать у его взятку в 100 тысяч рублей.

– Противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов при получении одним из фигурантов уголовного дела денег, – сообщает прокуратура.

В отношении сотрудника внутренних дел и бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и «Вымогательство взятки». Обвиняемые не признали свою вину. Материалы дела были направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.