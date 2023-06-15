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НовостиПроисшествия15 июня 2023 9:22

Самолет из Уфы ушел на второй круг при посадке в Сургуте из-за проблемы с крылом

Инцидент произошел еще 12 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прибывший из Уфы пассажирский самолет ушел на второй круг при посадке в аэропорту Сургута из-за проблемы с крылом

Прибывший из Уфы пассажирский самолет ушел на второй круг при посадке в аэропорту Сургута из-за проблемы с крылом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прибывший из Уфы пассажирский самолет ушел на второй круг при посадке в аэропорту Сургута из-за проблемы с крылом. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел 12 июня около 14:15 по Москве. Экипаж воздушного судна в процессе посадки передал, что закрылки после их выпуска в положение 30, согласно индикации, остановились на 25. Лайнер ушел на второй круг и после касания со взлетно-посадочной полосой закрылки все-таки вышли на положение в 30.

По результатам расшифровки полетной информации некорректная работа механизации крыла была подтверждена. На самолете организовали работ по поиску и устранению причин проявления неисправности. Эксплуатацию воздушного судна приостановили по решению авиакомпании «Ютэйр».