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НовостиПроисшествия15 июня 2023 7:09

Пострадавшим от ливня в Абхазии туристам из Башкирии выплатили по 100 тыс. рублей

Сейчас им оформляют все необходимые бумаги, чтобы они смогли вернуться на родину
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Туристам из Башкирии, потерявшим в результате сильного ливня в Абхазии все свои документы, по распоряжению президента республики выплатили по 100 тыс. рублей в качестве компенсации

Туристам из Башкирии, потерявшим в результате сильного ливня в Абхазии все свои документы, по распоряжению президента республики выплатили по 100 тыс. рублей в качестве компенсации

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Туристам из Башкирии, потерявшим в результате сильного ливня в Абхазии все свои документы, по распоряжению президента республики выплатили по 100 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом 15 июня со ссылкой на министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргариту Болычеву сообщил «Башинформ».

По словам чиновницы, она находится на связи с администрацией президента Абхазии. По уточненным данным, пострадавшими являются три семьи: трое взрослых и семеро детей. Сейчас их безопасности и здоровью ничего не угрожает. Они находятся в местах размещения, где получают питание.

На данный момент туристам оформляют необходимые документы для возвращения на родину. Они смогут вернуться домой «при первой возможности».

Напомним, сильный ливень обрушился на Гагру в ночь на 14 июня. Часть республиканской трассы оказалась затоплена, некоторые дома и вовсе смыло потоками воды, в эпицентре стихии также оказалась гостиница.