Госдума поддержала инициативу Башкирии о задержании машин нелегальных перевозчиков

Госдума России во втором чтении приняла законопроект парламента Башкирии, согласно которому у нелегальных автоперевозчиков будут задерживать машины в качестве меры воздействия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума России во втором чтении приняла законопроект парламента Башкирии, согласно которому у нелегальных автоперевозчиков будут задерживать машины в качестве меры воздействия. Об этом сообщила 15 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, по действующему законодательству на транспорт, которые перевозят пассажиров без карты маршрута, органы автодорожного надзора налагают арест. При этом расходы на эвакуатор, хранение автомобилей, их охрану ложатся на органы местного самоуправления. Для небольших муниципалитетов это является крайне затратным.

Республиканский парламент в свою очередь предлагает не арестовывать, а задерживать транспортные средства. Эта мера предполагает, что выше перечисленные расходы до уплаты штрафа будут возлагаться на самого нарушителя.