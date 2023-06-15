В Уфе с 15 июня изменят режим работы светофоров на перекрестке Пушкина и Цюрупы

фото: ufacity.info

В Уфе с полудня 15 июня на перекрестке улиц Пушкина и Цюрупы изменят режим работы светофоров. Такое решение было принято, чтобы увеличить пропускную способность участка и снизить вероятность возникновения пробок в часы пик. Об этом сообщила мэрия.

– Здесь больше не будет работать отдельная фаза для пешеходов с «зеленым человечком» и таймером, на время горения которых красный сигнал запрещал движение автомобилей с любой стороны, – пояснили в администрации. – Вместо этого включат секции с мигающими «белым человечком» и стрелкой.

Мигающие «белые человечки» будут оповещать водителей о том, что на переходе, в направлении которого он собирается повернуть, работает разрешающий сигнал для переходов. В мэрии отметили, что таким образом сейчас работает большинство светофоров города. Дополнительные секции на перекрестке уже смонтированы.