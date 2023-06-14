До 15 августа в Уфе ограничили движение на дублере улицы Рихарда Зорге

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе до 15 августа ограничили движение на дублере улицы Рихарда Зорге. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речи идет о второстепенной дороге улицы на нечетной стороне от дома №13 до строения №25. Ограничительные меры введены в связи в с проведением предприятием «БашРТС» планового капитального ремонта инженерных сетей в рамках подготовки к грядущему отопительному сезону.

Власти столицы Башкирии просят жителей и гостей города отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам, а также рекомендуют заранее выбирать альтернативные пути проезда.