Минздрав России поддержал предложение Башкирии по обеспечению детей-диабетиков

Минздрав России поддержал предложение парламента Башкирии обеспечить детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы

Минздрав России поддержал предложение парламента Башкирии обеспечить детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее письмо поступило от ведомства в адрес спикера Константина Толкачева. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Ранее депутаты регионального парламента обратились к министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко с письмом о необходимости внести системы непрерывного мониторинга глюкозы для пациентов младше 18 лет в перечень изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг.

– Устройство удобно в использовании и обеспечивает постоянный контроль уровня сахара в крови. Это позволяет выбрать оптимальную тактику лечения и предотвратить развитие осложнений. Применение данной системы включено в стандарт специализированной медицинской помощи детям с сахарным диабетом 1 типа и в протоколы лечения, – рассказал Толкачев.

По его словам, из-за того, что системы мониторинга глюкозы не входят в специальный перечень, пациенты не могут получить их за счет государства. После одобрения инициативы по решению этой проблемы от парламента Башкирии в Минздрав России поступили заявки на включение в реестр следующих устройств: датчика FreeStyle Libre, FreeStyle Libre2, сканера FreeStyle Libre, сенсора Enlite, трансмиттера Guardian Connect.