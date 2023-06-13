Башкирии дадут более 258 млн рублей на строительство модульных отелей

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Башкирии предоставят более 258 миллионов рублей на строительство модульных отелей. Об этом рассказала пресс-служба правительства России.

Субсидии на условиях софинансирования будут предоставлены 38 регионам России. Всего власти планируют направить на эти цели около восьми миллиардов рублей. Это, как считают власти, позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6,5 тысяч номеров.

В нынешнем году из федерального бюджета Башкирии предоставят 158 580 200 рублей, в 2024-ом – 100 миллионов.

– Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха, – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.