У стелы на въезде в Уфу появилась иллюминация в виде четырех световых столбов

фото: ufacity.info

У стелы «Города трудовой доблести» на въезде в Уфу установили иллюминацию в виде четырех световых столбов. Об этом сообщила мэрии.

Местным жителям, как отмечают в администрации, новая подсветка напоминает «работу зенитных прожекторов во время Великой Отечественной войны». Мощность каждого прожектора, комплектующие для которых были произведены в Подмосковье, составляет семь киловатт. Конструкции полностью защищены от осадков и имеют собственную систему охлаждения.

– По замыслу авторов, в ночное время иллюминация будет больше привлекать внимание к этому замечательному месту, – добавили в мэрии.

Напомним, стелу «Уфа – Город трудовой доблести» открыли в ноябре прошлого года. Она находится на пересечении улиц Сочинской, Набережной и проспекта Салавата Юлаева. Материал корпуса монумента выполнен из гранита и закаленного матового стекла. Цоколь, покрытие площадки и информационная панорама в виде полукруглой чаши так же сделаны из гранита.