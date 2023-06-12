Настя Ивлеева поделилась впечатлениями после встречи в уфимцами

фото: соцсети Насти Ивлеевой

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева в своих соцсетях поделилась впечатлениями после встречи с жителями Уфы. Сегодня, в День города 12 июня, она выступала в башкирской столице на фестивале «Блогеры России».

– Уфа, спасибо вам огромное, я на самом деле кайфанула донельзя. Я сегодня зарядилась колоссальным образом, вы реально лучезарные, светлейшие, позитивнейшие люди. Спасибо вам огромное, навсегда в моем сердце. Я искреннее вас благодарю. Уфа – любовь, - сказала она.

Перед тем как выступить на уфимской сцене Ивлеева в своем номере посмотрела фильм «Из Уфы с любовью». Блогер назвала картину «прикольной».