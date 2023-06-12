Башкирский заповедник показал новорожденного мараленка

фото: vk.com // Башкирский заповедник

В вольере башкирского государственного заповедника на днях родился мараленок. Природный парк 11 июня опубликовал в соцсетях его фотографии.

– Малыш всем телом старательно прижимается к земле и не издает ни звука. Старается не выдать своё месторасположение, – отметили в заповеднике. – Матери с особой тщательностью прячут своих детёнышей от посторонних глаз в траве.

фото: vk.com // Башкирский заповедник

В парке рассказали, что в первый раз благородных оленей маралов завезли в Башкирию из Алтая в 40-х годах прошлого века. Животные оказались в республике в рамках реаклиматизации – искусственного возвращения в местность исчезнувшего там вида. В 2012 году в регион приехала вторая партия маралов: пятерых оставили в вольере, остальных выпустили в дикую природу. Когда находящимся под присмотром особям исполняется один год, их так же отправляют на волю. В этом возрасте они еще не успевают привыкнуть к содержанию в вольере. В дикой природе молодые олени сливаются с местной популяцией и благополучно адаптируются.