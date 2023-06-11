В Уфе третий день разыскивают 16-летнего Артура Хайруллаева

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В Уфе пропал 16-летний Артур Хайруллаев. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры сообщают, что поиски парня продолжаются уже третий – о его местонахождении нет какой-либо информации с минувшей пятницы – 9 июня. Приметы молодого человека: его рост 166 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Во что он был в день своего исчезновения – неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт» просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить ее по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.