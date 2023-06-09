Из Уфы на подготовку к СВО отправили батальон имени Миннигали Губайдуллина

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Сегодня, 9 июня, из Уфы на боевое слаживание для подготовки к специальной военной операции отправили добровольческий батальон имени героя СССР Миннигали Губайдуллина, а также ремонтную и материально обеспечительные роты. Они войдут в мотострелковый полк «Башкортостан». Проводы состоялись на Советской площади. В них принял участие глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщила его пресс-служба.

Руководитель региона выступил перед добровольцами формирований. Он поблагодарил их «вас за непростое решение встать на защиту Родины».

– Весь период боевого слаживания мы будем рядом с вами. Задача республики – создать все условия для того, чтобы вы отточили свои навыки, которые пригодятся вам в бою, – сказал Хабиров. – Дома остаются ваши семьи – родители, жёны, дети. Обещаю, что мы будем рядом с ними. Будем им во всём помогать.

Минигали Губайдуллин, в честь которого назвали новый батальон, – уроженец Миякинского района. Он участвовал в Великой Отечественной войне с октября 1942 года. Губайдуллин совершил подвиг в боях за освобождение правобережья реки Днепр. 8 марта 1944 года его полк вел наступление, но операция не имела успеха –противник выгодно расположил свои огневые точки на курганах. Для прорыва обороны необходимо было занять один из них, что Губайдуллину и приказали сделать. Он повёл свой взвод на штурм дзота и своим телом прикрыл вражескую амбразуру. Курган был занят, и полк успешно начал продвигаться в тыл противника. Звание Героя Советского Союза Миннигали Губайдуллину присвоили 3 июля 1944 года посмертно.