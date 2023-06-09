К осени под Уфой построят придорожной комплекс за 100 млн рублей

фото: правительство РБ

Компания «Азимут» строит в селе Нагаево Уфимского района придорожный комплекс. Сумма инвестиций в проект превысила 100 млн рублей. Об этом 9 июня сообщило региональное правительство.

По словам министра торговли и услуг республики Алексея Гусева, строительство объекта началось полтора месяца назад. Его планируют открыть в августе-сентябре текущего года. На нем создадут порядка 20 рабочих мест. Придорожный комплекс будет включать в себя кафе, магазин, а также автозаправку (в том числе газовую).

Гусев отметил, что сейчас в проработке находятся инициативы по созданию придорожного сервиса в Башкирии от 105 инвесторов. Совокупной объем заявленных инвестиций превышает 13 млрд рублей.