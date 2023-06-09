В Башкирии осудили мужчину, который застрелил дальнобойщика ради 12 тыс. рублей

В Салаватском районе Башкирии вынесли приговор жителю Челябинской области, который застрелил дальнобойщика ради 12 тыс. рублей

В Салаватском районе Башкирии вынесли приговор жителю Челябинской области, который застрелил дальнобойщика ради 12 тыс. рублей. Преступление было совершено еще 25 лет назад, однако к ответственности злоумышленника удалось привлечь только сейчас. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июне 1998 года в Самарской области обвиняемый в качестве попутчика ехал в кабине грузовика. В пути он избил водителя, выстрелил ему в живот и украл у него 12 тыс. рублей и поясную сумку. От полученных травм дальнобойщик скончался.

Спустя десять лет челябинец попытался совершить такое же преступление уже в Салаватском районе. Он забрал из грузовика два телефона и скрылся. В то же время как потерпевший смог сбежать – самодельное оружие, которым его пытались убить, дало осечку.

Как рассказали в надзорном ведомстве, преступления удалось раскрыть благодаря отпечаткам пальцев обвиняемого, которые он оставил в кабине машины. До задержания он проживал в Челябинской области, где работал транспортировщиком на приборостроительном заводе.

Суд приговорил мужчину, признавшего вину, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить стороне потерпевших 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.