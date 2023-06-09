В Башкирии женщина после ссоры с сожителем избила, связала и ограбила его

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамак женщина ограбила своего сожителя. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в апреле этого года обвиняемая поссорилась с сожителем, после чего она попросила приехать знакомого. Тот ворвался в квартиру, и двое злоумышленников избили хозяина жилья, связали кабелем от стиральной машины и зарядными шнурами для мобильных, а затем ушли. Женщина забрала с собой два телефона потерпевшего. Освободившись, мужчина добрался до соседей и рассказал обо всем в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение человека свободы», «Грабеж», «Незаконное проникновение в жилище». Обвиняемые признали свою вину. Материалы дела направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.