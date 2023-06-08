Директор школы в Башкирии заплатил подрядчику 76,5 млн рублей за недоделанный ремонт

Директор школы в Мишкинском районе Башкирии подрядчику – компании «БИЛД» – более 76,5 млн рублей за недоделанный ремонт учреждения Фото: Лия МУРАДЬЯН

Директор школы в Мишкинском районе Башкирии подрядчику – компании «БИЛД» – более 76,5 млн рублей за недоделанный ремонт учреждения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как пояснили в надзорном ведомстве, школа заключила контракт на капитальный ремонт в октябре 2022 года. Впоследствии директор учреждения принял и оплатил фирме фактически невыполненные внутренние по работы по ремонту систем водоснабжения и канализации, отделочные работы. Кроме того, стоимость обновления крыши школы в проектной документации была завышена на 250 тыс. рублей.

Районная прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление. На директора возбудили административное дело о нарушении порядка заключения и изменения контракта. После вмешательства ведомства подрядчик завершил ремонт и вернул муниципалитете 250 тыс. рублей.