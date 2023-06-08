В подъезде жилого дома в Уфе вооруженный ножом мужчина напал на пенсионерку

фото: МВД РБ

В подъезде жилого дома в Уфе вооруженный ножом мужчина напал на 71-летнюю пенсионерку, чтобы ее ограбить. Об этом 8 июня сообщило башкирское МВД.

По словам пожилой женщины, неизвестный преследовал ее, когда она шла из магазина домой. Он зашел вместе с ней в подъезд. Заподозрив неладное, пенсионерка попросила его пройти вперед, но он проигнорировал просьбу. После этого мужчина достал из кармана похожий на нож предмет и потребовал у горожанки сумку. Женщина испугалась и начала кричать и стучать ногой в дверь соседей. На шум в подъезде вышли жильцы. Они спугнули незнакомца, и он скрылся.

– Оперативники установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции. Горожанин признался в содеянном и рассказал, что ему нужны были деньги на спиртное. Поскольку он безработный, то он не нашел другого способа заработка как пойти на совершение преступления, – передали в правоохранительном ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело о грабеже. Сейчас он находится под стражей.