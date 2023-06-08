Азат Бадранов вручил медали генерала Шаймуратова бойцам СВО из Башкирии

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Первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов вручил бойцам добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова одноименные медали. Об этом рассказали представители формирования.

– Хотелось бы, чтобы выносили их с честью, с достоинством. Республика вами гордится. На переднем крае Шаймуратовский батальон, как и 72 бригада находятся с сентября. За работы бригады и батальона ни республике, ни стране не стыдно. Наша задача – чтобы ничего не беспокоило и вы нормально могли нести свою службу, – сказал военнослужащим Бадранов.

Также вице-премьер сообщил бойцам, что скоро они будут отправлены в отпуск и что вопрос их отдыха решается на уровне командования батальона. Кроме того, Бадранов отметил, что если кого-то по какой-то причине медслужба не направила в госпитали, не отнеслась внимательно к увечьям и ранениям, то этот вопрос тоже будет решен.