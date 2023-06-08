68-летняя жительница Башкирии из-за аферистов лишилась квартиры

Фото: Рустем АХУНОВ

68-летняя жительница башкирского города Нефтекамск из-за аферистов лишилась квартиры. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Женщине позвонил незнакомец и сообщил ей, что якобы от ее имени мошенники оформили договор о продаже ее квартиры. Для того, чтобы не лишиться жилья, по словам позвонившего, ей необходимо оформить договор купли-продажи с риелтором, который в ближайшее время подойдет к ее месту жительства. Также собеседник поручил пенсионерке вырученные 1,9 миллиона рублей положить через банкомат на указанный счет.

Злоумышленник связался и с риелтором, он предложил ему приобрести по бросовой цене двухкомнатную квартиру. В итоге хозяйка жилья и риелтор встретились, оформили сделку, при этом оба даже не догадывались, что ими управляет аферист.

– Через банкомат женщиной деньги были перечислены под диктовку. По данному факту сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, – сообщает МВД.