В Башкирии при пожаре в частном доме погибла 46-летняя женщина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня рано утром, 8 июня, в Гафурийском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось в селе Красноусольский на улице Фрунзе. На место были направлены силы и средства МЧС и сотрудники других экстренных служб. Специалистам удалось ликвидировать горение. До их прибытия мужчина спас свою 46-летнюю жену из полыхающего дома, ее передали бригаде скорой помощи, но, к сожалению, спустя время медики констатировали ее смерть.

В настоящее время причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.