Хабиров встретился с семьями двоих погибших участников СВО

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 7 июня, в городе Белорецке встретился с семьями двоих погибших участников СВО – подполковника Альберта Каримова и ефрейтора Артёма Мамыкина. Об этом сообщила его пресс-служба.

Во время общения руководитель региона выразил соболезнования родным военнослужащих. Он пообещал увековечить память бойцов и позаботиться об их семьях, которые, как отметил Хабиров, в любое время могут обращаться за помощью в районную администрацию. Кроме того, глава Башкирии предложил близким Каримова и Мамыкина пройти лечение Республиканском кардиологическом диспансере.

– У нас есть специальная программа лечения для родителей погибших бойцов, – сказал руководитель региона. – Там очень компетентный персонал, который проявляет заботу и внимание.

Глава Башкирии также передал семьям военнослужащих ордена генерала Шаймуратова. Мужчин удостоили этой награды посмертно.

Подполковник ГРУ Альберт Каримов погиб в ходе СВО весной прошлого года. С ним простились 12 мая. Ефрейтора Артема Мамыкина так же не стало в первые месяцы боевых действий. Ему было 39 лет. Известно, что ранее он участвовал в Чеченской кампании и в освобождении заложников теракта во время мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра на Дубровке.