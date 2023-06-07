В Башкирию на съемки приезжала «Битва экстрасенсов»

фото: vk.com

В минувшие выходные в Башкирию приезжали участники шоу «Битва экстрасенсов». Они посетили села Буганак в Белорецком районе. Снимками со съемок, которые длились до самой ночи, поделились местные жители. Некоторым белоречанам даже удалось лично сфотографироваться со звездами телепроекта.

– Вчера побывала на съемках. Интересно, конечно, наблюдать за процессом. Все по-другому, не как в телике, мне понравилось! Снимали до самой ночи. Александр Шепс, спасибо за фото! – написала в соцсетях жительница Белорецкого района.

Какую именно историю расследовали экстрасенсы в Буганаке, пока не разглашается. Населенный пункт печально известен тем, что там в 2017 году похоронили погибшую 9-летнюю Яну Перчаткину. Девочка месяц числилась пропавшей без вести, пока ее тело не обнаружили в подполе частного дома. Ее убил мужчина, который впоследствии и сам умер.