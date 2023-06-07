Башкирия рассмотрит законопроект о приостановке водительских прав за неявку в военкомат

Парламент Башкирии намерен вынести на рассмотрение законопроект о приостановке действия водительских прав для жителей, которые не пришли в военкомат по повестке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии намерен вынести на рассмотрение законопроект о приостановке действия водительских прав для жителей, которые не пришли в военкомат по повестке. Местное правительство уже выдало документу положительное заключение. Об этом 6 июня сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на зампреда комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания-Курултая Елену Родину.

Инициатива предусматривает создание единого реестра водителей, доступ к которому получит ГИБДД и башкирский военкомат. Если гражданин не придет на призывную комиссию в течение 20 дней после получения повестки, его водительские права перестанут действовать, а передвижение по России на автомобиле будет ограничено. Если в работе системы произойдет ошибка, то жителю все равно нужно будет прийти в военкомат, чтобы разобраться в ситуации.

Уточняется, что документ направлен на повышение эффективности механизма воинского учета. Ранее такие же изменения были внесены и в федеральное законодательство.