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НовостиОбщество7 июня 2023 11:40

На День города в Уфе 12 июня выступят блогеры Настя Ивлеева, Милана Хаметова и ESMI

Он посетят фестиваль, который состоится в парке «Ватан»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфу приедет Настя Ивлеева

В Уфу приедет Настя Ивлеева

Фото: Борис КУДРЯВОВ

На День города в Уфе состоится молодежный фестиваль «Блогеры России». Его посетят известная телеведущая Настя Ивлеева, а также Милана Хаметова и ESMI. Об этом сообщила мэрия.

Мероприятие пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау» в парке «Ватан». В программе значатся автограф-сессии, встречи с блогерами, спортивные активности и мастер классы.

– Для жителей выступят Анастасия Ивлеева, Милана Хаметова и ESMI. Звёзды исполнят свои хиты и расскажут о секретах создания контента, – рассказали в администрации.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В рамках фестиваля будет организован флешмоб «Воздушная красота». Участникам дадут белые, синие и красные ленточки, которые на протяжении всего дня будут привязывать на специальную конструкцию. После этого триколор из тысячи ленточек запустят в небо.