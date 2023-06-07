Власти Башкирии подписали соглашения по развитию придорожного сервиса на более чем 1 млрд рублей

Фото: vk.com/agnazarov

На инвестиционном сабантуе «Зауралье» в башкирском городе Сибае власти республики подписали девять соглашений о сотрудничестве в сфере развития придорожного сервиса на более чем один миллиард рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Как поведал глава правительства, в Абзелиловском, Кушнаренковском и Уфимском районах, а также вдоль автодороги Уфа-Охлебинино, в селе Булгаково и в Уфе появятся многофункциональные комплексы, включающие в себя заправки, зарядные станции для электротранспорта, кафе, гостиницу, торговые точки, автосервис, автомойку и автостоянку.

– В 2020 году мы приняли концепцию развития придорожного сервиса, в рамках которой до 2024 года в республике должно быть построено 1000 объектов и столько же отремонтировано, – заявил в своей публикации Андрей Назаров.