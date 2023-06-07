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НовостиПроисшествия7 июня 2023 7:03

84-летнего жителя Уфы подозревают в убийстве собственного сына

В настоящее время он задержан
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

84-летнего жителя Уфы подозревают в убийстве собственного сына. Об этом со ссылкой на собственный источник рассказало информационное агентство «Башинформ».

Трагедия случилась ночью 5 июня. Согласно предварительным данным, 58-летний сын приехал к своему пожилому отцу. Внезапно между ними разгорелась ссора из-за старых обид. Конфликт стремительно перерос в драку, в результате которой пенсионер зарезал мужчину.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали. Специалисты Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.