В Уфе грузовик сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 6 июня, в Калининском районе Уфы грузовик сбил 12-летнюю девочку. Об этом рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

Авария случилась на бульваре Тухвата Янаби. 22-летний водитель ГАЗ-172422 сбил подростка, которая на пешеходном переходе без светофора переходила дорогу вместе с подругой. В результате инцидента девочка получила травмы головы и ушибы, ее госпитализировали.

По факту случившегося дорожно-транспортного происшествия было начато разбирательство. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей при приближении к пешеходному переходу проявлять внимательность и снижать скорость.

– При совершении поворота, убедитесь, что на проезжей части нет пешеходов, и только потом продолжайте движение. В соответствии с правилами дорожного движения водитель транспортного средства обязан уступить переходящим дорогу пешеходам, – заявили в ГИБДД.