В Башкирии ночью сгорел торговый комплекс

Фото: МЧС Башкиири

Сегодня ночью, 7 июня, в Абзелиловском районе Башкирии ночью сгорел двухэтажный торговый комплекс. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Пожар случился на улице Давлетова в селе Аскарово. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, добровольной пожарной команды села Амангильдино и сотрудники других чрезвычайных служб. Прибывшие специалисты обнаружили горение на втором этаже строения и крыше здания.

Пожар удалось ликвидировать. В его тушении были задействовано 15 человек и семь единиц техники. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Установление причин пожара и его обстоятельств займется дознавателю МЧС. Тем не менее, местные жители сообщают в социальных сетях, что происшествие случилось из-за удара молнии