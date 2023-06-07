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Семью в Уфе осудили за организацию незаконной миграции. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления ФСБ.

Специалистами было установлено, 67-летний мужчина вместе 43-летним сыном и 34-летней дочерью открыл юридическое лицо, в рамках деятельности которого оформили поддельные документы более 300 иностранцам для их незаконного пребывания на территории России.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Кировский районный суд Уфы назначил пожилому уфимцы четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, его детям – по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в свою законную силу.