В ходе СВО погиб 19-летний Эмиль Кашафутдинов из Башкирии

фото: vk.com // Рушан Гараев

В ходе специальной военной операции после тяжелого ранения погиб 19-летний Эмиль Кашафутдинов из Бураевского района Башкирии. Его тело привезут под утро 7 июня. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Рушан Гараев.

Эмиль Кашафутдинов родился в селе Бураево 3 мая 2004 года. В начальных классах учился в местной гимназии №2, а основное общее образование получил уже в школе №3. В 2020 году молодой человек поступил в Бирский многопрофильный профессиональный колледж. Не закончив учебу, одним из первых по собственному желанию обратился в военкомат за повесткой. 22 мая 2022 года его призвали в армию России. Военную службу начал артиллеристом в поселке Селятино в Московской области. 25 июня принял присягу, а затем заключил контракт.

– Эмиль был старшим ребенком в семье, у него остались брат и сестра. Для своей семьи, своих родителей Эмиль был опорой и надеждой, для друзей – надежным и преданным другом, способным прийти на выручку в любую секунду. С детства он любил технику, посещал многие технические и спортивные кружки, принимал активное участие в общественной жизни школы. Был доброжелательным, отзывчивым, с открытой душой, с добрым сердцем, очень внимательным к учителям и старшим, – рассказал Гараев.

Церемония прощания с Эмилем Кашафутдиновым и траурный митинг пройдут 7 июня в 11:00 на площади перед Домом культуры в селе Бураево. В этом же населенном пункте военнослужащий и будет похоронен.