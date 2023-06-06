В Уфе из-за Дня города перекроют четыре улицы, в том числе проспект Октября

В Уфе из-за Дня города, который будет праздноваться в понедельник, 12 июня, перекроют четыре улицы, в том числе проспект Октября

В Уфе из-за Дня города, который будет праздноваться в понедельник, 12 июня, перекроют четыре улицы, в том числе проспект Октября. Об этом предупредила мэрия.

С шести часов утра 11 июня до полуночи 13 июня в башкирской столице ограничат проезд по участку улицы Ленина (от Коммунистической до Кирова), а на полные сутки 11 и 12 июня будут перекрыты улицы Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима (от Коммунистической до Чернышевского).

Проспект Октября на отрезке между Южным и Северным проездами закроют всего на один час в сам День города – с 22:00 до 23:00.

Из-за ограничений в городе изменится движение общественного транспорта. Как именно будут ездить автобусы, можно узнать на схеме ниже.