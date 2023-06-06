В реке Большой Ик в Башкирии утонули двое мужчин

В реке Большой Ик в деревне Саиткулово Кугарчинского района Башкирии сегодня, 6 июня, утонули двое мужчин в возрасте 54 и 63 лет

В реке Большой Ик в деревне Саиткулово Кугарчинского района Башкирии сегодня, 6 июня, утонули двое мужчин в возрасте 54 и 63 лет. Об этом сообщило региональное МЧС.

По предварительным данным, погибшие находились в компании еще двоих человек. Все вместе они отдыхали на берегу реки, где купание запрещено – там установлен соответствующий аншлаг. В какой-то момент один из мужчин пошел купаться и начал тонуть. Другой попытался ему помочь, и в итоге утонул вместе с ним.

– Со слов мужчин, находящихся на берегу, они расписали спиртное, – передали в экстренном ведомстве.

Тела покойных из воды достали спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Сейчас по факту случившегося проводятся оперативно-следственные мероприятия.