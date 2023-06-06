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НовостиОбщество6 июня 2023 5:47

В Башкирии приняли законы для внедрения антикоррупционной системы «Посейдон»

Новая технология позволит проверять соблюдение антикоррупционных ограничений
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Курултай Башкирии принял законы для внедрения антикоррупционной системы «Посейдон». Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, данная технология позволит проверять достоверность и полноту данных о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также соблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований лицами, на которых они распространяются. Это, в первую очередь, депутаты и госслужащие.

В «Посейдоне» содержатся личные данные и другая информация ограниченного доступа. Для того, чтобы регламентировать механизм допуска к ней, парламентарии внесли изменения в законы «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан», «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» и «О муниципальной службе в Республике Башкортостан».