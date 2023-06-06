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НовостиПроисшествия6 июня 2023 4:49

В Башкирии при пожаре в частном доме погибла 47-летняя женщина

Происшествие случилось в селе Телепаново
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 6 июня, в Илишевском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось на улице Береговая в селе Телепаново, здесь загорелся бревенчатый дом. На место были направлены силы и средства МЧС, а также сотрудники экстренных служб. Специалистам удалось ликвидировать пожар. К сожалению, ходе тушения и разбора конструкций на месте была обнаружена погибшая 47-летняя женщина.

Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС, на месте работает следственно-оперативная группа.