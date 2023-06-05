После жаркого начала лета в Башкирии начнется резкое похолодание

После жаркого начала лета в Башкирии начнет холодать – в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 1-2 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

После жаркого начала лета в Башкирии начнет холодать – в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 1-2 градуса. Такой прогноз дал местный Гидрометцентр.

– С проникновением северных воздушных масс температура воздуха [на текущей неделе] начнет понижаться ночью от +10, +15° до +5, +10°, днем до +17, +22°, – передали специалисты.

Синоптики отметили, что в первой половине этой недели на погоду в республике будет оказывать влияние тыловой части циклона за Уралом. Днем 6 и ночью 7 июня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. 6 числа так же локально возможен град и усиление ветра.