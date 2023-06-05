Власти России поддержали идею Башкирии об ужесточении ответственности при завышении платы за ЖКУ

Правительство РФ поддержало идею башкирского парламента, который предложил взыскивать деньги с поставщиков коммунальных услуг, не выплачивающих штрафы за завышенные счета Фото: Рустем АХУНОВ

Правительство России предоставило положительный отзыв на законопроект башкирского парламента, который предложил взыскивать деньги с поставщиков коммунальных услуг, не выплачивающих штрафы за предоставление завышенных счета за ЖКУ. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, согласно жилищному кодексу при завышении коммунальных счетов поставщик должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. В то же время заставить погасить этот штраф невозможно: поставщик коммунальных услуг может сколько угодно тянуть с принятием такого решения, и ничего ему за это не будет, что на практике и происходит.

– Можно решить вопрос в судебном порядке, но в суд люди не обращаются, поскольку в большинстве случаев речь идет о двух-трех тысячах рублей, а судебные расходы составляют 15–30 тысяч. Мы предлагаем ввести административные санкции за неуплату штрафов и «разбудить» таким образом «спящую» правовую норму, – рассказал председатель регионального парламента.

Законопроект предусматривает следующие административные взыскания за нарушение сроков уплаты штрафов:

– за единичное нарушение 4-5 тыс. рублей для должностных и 40-50 тыс. – для юридических лиц;

– если штраф не погашается в течение двух и более месяцев со дня обращения собственника, 20 тыс. рублей для должностных и 150 тыс. – для юридических лиц.

– при повторном нарушении 30 тыс. рублей для должностных и 200 тыс. рублей – для юридических лиц.

Если штраф просрочен более трех раз, поставщика коммунальных услуг могут дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет.