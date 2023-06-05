В Уфе компания без торгов получила в аренду землю для производства дверной фурнитуры

Компания «Ювента» без торгов получила в аренду земельный участок в Демском районе Уфы для расширения производства дверной фурнитуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания «Ювента» без торгов получила в аренду земельный участок в Демском районе Уфы для расширения производства дверной фурнитуры. Об этом 5 июня сообщила Корпорация развития Башкирии, которая сопровождает проект организации.

Как пояснил гендиректор ведомства Наиль Габбасов, «Ювента» на новой территории расширит импортозамещающее производство фурнитуры для дверей из алюминиевого и ПВХ профилей с увеличением объемов выпуска комплектующих с 500 тыс. до 1 млн единиц в год. Объем инвестиций в наращивание мощностей составит 125 млн рублей. На предприятии дополнительно создадут 25 рабочих мест.

По словам министра земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская, инвесторы в республике получают земли в аренду без торгов в рамках меры господдержки для импортозамещающих проектов. Решение о такой помощи принимается на основе заявлений предпринимателей с предоставлением бизнес-плана проекта.