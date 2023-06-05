В Уфе врачи провели сложную операцию на головной мозг 5-летнему мальчику

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе врачи Республиканской детской клинической больницы провели сложную операцию на головной мозг пятилетнему мальчику. Об этом на своей личной странице рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Ребенок с трех месяцев наблюдался у неврологов, он проходил противосудорожную терапию, которая не давала желаемых результатов. У малыша наблюдались эпилептические приступы до пяти-шести раз в день, также была задержка в психоречевом развитии. В результате магнитно-резонансной томографии специалисты выявили признаки порока развития головного мозга мальформации кортикального развития – это необратимые дефекты, которые возникающие в результате нарушения внутриутробного или послеродового развития.

Из-за большой загруженности федеральных государственных медучреждений было решено начать лечение в Уфе. Врачи РДКБ выполнили операцию по микрохирургическому селективному удалению и разрушению эпилептических очагов с применением интраоперационной навигации.

– Операция прошла успешно, судорог не было. На прошлой неделе мальчика выписали домой, – рассказал Айрат Рахматуллин.