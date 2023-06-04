После жары в Башкирию придет небольшое похолодание

В ближайшие дни в Башкирии ожидается небольшое похолодание.

В последние дни мая республику накрыла жаркая погода. Ближе к июню стало пасмурнее, но зной никуда не ушел. Дневная температура воздуха продолжала держаться на отметке в +30 градусов. В скором времени ситуация немного изменится.

По данным Башгидромета, уже 5 и 6 июня в республике ожидается постепенное похолодание. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +20, +25 градусов. На юге может быть чуть теплее.

При этом в регионе возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается умеренный, но иногда его порывы могут усиливаться.