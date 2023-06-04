В Башкирии за утро произошло два смертельных ДТП

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии за утро воскресенья произошли две смертельные аварии в Ишимбайском и Учалинском районах.

По данным руководителя ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, первая смертельная авария произошла в Учалинском районе республики на 102 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс. Известно, что водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным автомобилем Skoda, а после этого легковушка в кювете. К сожалению, на месте ДТП скончался пассажир отечественного автомобиля. Вскоре на место прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Последние установили, что водитель ВАЗ-2114 был пьян. Освидетельствование показало 0,607 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Второе ДТП случилось уже в Ишимбайском районе. Там 23-летний парень за рулем ВАЗ-2107 врезался в остановку и погиб. Позже выяснилось, что у молодого человека не было водительского удостоверения.