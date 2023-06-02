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НовостиОбщество2 июня 2023 11:03

Сегодня ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

Сегодня, 2 июня, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

– Особое внимание будет уделено на пресечение управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства, – передали в ведомстве.

Дорожная полиция призвала водителей использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию во время движения и воздержаться от поездок в состоянии опьянения.