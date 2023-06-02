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НовостиОбщество2 июня 2023 8:24

Башкирия ищет инвестора на создание производства БАДов за 226,8 млн рублей

Предприятие планируют разместить на территории особой экономической зоны «Алга»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии ищут инвестора, который готов вложить 226,8 млн рублей в создание высокотехнологичного и импортозамещающего производства биологических активных добавок

В Башкирии ищут инвестора, который готов вложить 226,8 млн рублей в создание высокотехнологичного и импортозамещающего производства биологических активных добавок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии ищут инвестора, который готов вложить 226,8 млн рублей в создание высокотехнологичного и импортозамещающего производства биологических активных добавок. Предприятие на 38 рабочих мест планируют разместить на территории особой экономической зоны «Алга». Об этом сообщила Корпорация развития республики.

– На сегодняшний день сфера производства БАДов активно развивается. Ранее значительной частью производителей являлись импортные компании. Теперь, когда некоторые из них покинули российский рынок, у отечественных предприятий появилась возможность занять эту нишу и успешно реализовать проект, используя различные меры господдержки, – отметил гендиректор Корпорации Наиль Габбасов.

Он добавил, что при размещении предприятия в «Алге» инвестору снизят налоговые ставки, а также обеспечат арендными льготами и действием свободной таможенной зоны. Срок окупаемости проекта составит пять лет.