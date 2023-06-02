Мэрия Уфы выделила 905,8 млн рублей на реконструкцию участка улицы Галле

фото: Яндекс

Мэрия Уфы ищет генерального подрядчика на реконструкцию участка улицы имени Галле между Комсомольской и проспектом Салавата Юлаева протяженностью чуть больше одного километра. Начальная цена контракта составляет 905,8 млн рублей. Соответствующий тендер на портале госзакупок опубликовало управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города.

Согласно конкурсной документации, исполнителю контракта предстоит провести археологические изыскания, снести жилые дома и зеленые насаждения, организовать объезд реконструируемого участка, обновить дорожное полотно, отремонтировать путепровод, установить новые автобусные остановки, светофоры и дорожные знаки, а также переустроить инженерные сети.

Подрядчика планируется определить 27 июня. Строительно-ремонтные работы должны быть завершены до 30 ноября 2025 года.